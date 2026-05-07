Syndicat des professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et de l’événement

SONO Mag ouvre ses colonnes au Synpase pour une prise de parole sur les enjeux de la prestation technique, du spectacle et de l’événement. Nos interlocuteurs sont aujourd’hui le président Éric Barthélémy et Philippe Abergel, délégué général du Synpase.

SONO Mag : Quel est le rôle du Synpase depuis sa création ?

Éric Barthélémy : Créé en 1988, le Synpase a accompagné la structuration des métiers techniques du spectacle vivant et de l’événementiel. À l’époque, la filière était jeune. Elle s’est développée très vite, avec une montée en professionnalisation remarquable. Depuis, notre rôle n’a pas changé sur le fond : représenter les entreprises, défendre leurs intérêts et faire en sorte que les règles qui s’appliquent à elles soient compatibles avec la réalité du terrain. Notre sujet, ce n’est donc pas seulement d’être autour de la table, c’est d’y faire entendre que si les règles doivent éclairer, encadrer et sécuriser, elles doivent aussi être adaptées et applicables sur le terrain.

Philippe Abergel : Très concrètement, cela veut dire négocier les textes de branche, porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics, siéger dans les instances professionnelles, participer aux échanges interbranches sur le spectacle et l’intermittence, et faire reconnaître les spécificités, les contraintes et les intérêts des métiers de l’ombre.

SONO Mag : Qu’est-ce que l’adhésion change pour une entreprise ?

E. B. : Elle change beaucoup de choses, à commencer par le fait de ne pas rester seul face à ses problématiques. Adhérer au Synpase c’est pouvoir tisser du lien avec un réseau de prestataires, gagner du temps, faire des économies, sécuriser ses pratiques, avoir un accompagnement quotidien et même un coaching par des chefs d’entreprise plus expérimentés.

P. A. : Une entreprise adhérente peut nous solliciter sur des sujets juridiques, sociaux, RH ou économiques. Nous produisons aussi des outils très concrets : fiches pratiques, guides, répertoires, décryptages de la convention collective, veille économique sectorielle, alertes… Notre nouveau site et notre nouvel intranet vont encore renforcer cela, avec un accès plus simple à l’information utile. L’adhésion, c’est aussi l’accès à des services mutualisés : protection juridique, centrale d’achats, CE collectif, partenaires du Synpase Club… Pour beaucoup de TPE et PME, cette logique de mise en commun est essentielle.

SONO Mag : Qui représentez-vous aujourd’hui ?

P. A. : Environ 400 adhérents prestataires de service pour le spectacle et l’événementiel répartis sur tout le territoire, dont une large majorité hors d’Île-de-France. Ils couvrent une grande diversité de métiers : son, lumière, vidéo, structures, pyrotechnie, décors, chapiteaux, régie générale, conception technique, catering, costumes… Cette diversité fait notre force, mais elle nous oblige aussi à adapter notre organisation.

E. B. : C’est précisément le sens de la réforme statutaire que nous avons adoptée en 2025 pour préparer le futur renouvellement de nos instances en 2027 : mieux représenter les différentes familles de métiers dans notre gouvernance. Cette réforme permettra d’assurer la représentation de toutes les filières, y compris les plus spécialisées.

SONO Mag : Que pèse réellement le Synpase dans la profession ?

P. A. : Nos adhérents représentent près des trois quarts du chiffre d’affaires global de la profession. Cette représentativité nous donne du poids, mais surtout de la matière. Nous sommes en capacité de consulter rapidement nos adhérents, de produire des données fiables et de documenter les enjeux du secteur en quelques jours.

E. B. : On l’a vu pendant le Covid. Cette remontée rapide et précise d’informations nous a permis d’être efficaces et crédibles dans les échanges avec les pouvoirs publics. C’est ce qui a permis de défendre l’accès de nos entreprises aux dispositifs les plus protecteurs dans une crise où elles ont parfois perdu plus de 75 % de leur activité.