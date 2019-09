Massive X de Native Instruments permet de créer une variété infinie de sons, de patcher rapidement des routings complexes et offre des possibilités de modulation. L’interface grandira, s’adaptera et évoluera avec des mises à jour gratuites. Une démo est d’ores et déjà disponible, offrant un accès à toutes les fonctionnalités durant trente minutes. ■