Les enceintes compactes APG iX et enceintes colonnes Active Audio sont au cœur d’un projet audiovisuel d’envergure mené par Videlio pour le centre commercial Westfield Les 4 Temps, qui offre désormais aux visiteurs une immersion sonore claire et agréable. Situé à La Défense, le quartier d’affaires à l’ouest de la capitale française, et abritant plus de 200 boutiques, 40 restaurants et un cinéma de 16 salles, Westfield Les 4 Temps est le plus grand centre commercial d’Europe. La rénovation du système audio, réalisée par le spécialiste audiovisuel parisien Videlio, vise à immerger totalement les visiteurs dans l’environnement en faisant de l’audio une composante essentielle de leur expérience d’achat.