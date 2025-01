d&b audiotechnik annonce le lancement du système CCL (Compact Cardioid Line Array), premier produit de la nouvelle série CL. Ce système offre un contrôle de la directivité large bande avec un comportement cardioïde des basses fréquences dans une conception passive, permettant l’emploi d’un seul canal d’amplification, une caractéristique inédite dans la catégorie des line arrays compacts. Le CCL repose sur une conception brevetée par d&b qui combine directivité cardioïde et performances électroacoustiques adaptées aux espaces réduits et aux publics proches. Il offre ainsi une solution polyvalente pour un large éventail d’installations et d’utilisateurs, reprenant des fonctionnalités jusqu’ici réservées à la série SL de d&b.

Le système intègre deux haut-parleurs frontaux de 7″, deux haut-parleurs latéraux et arrière de 5″ et deux transducteurs de hautes fréquences de 1,75″. Cette configuration permet un contrôle précis de la directivité large bande et des basses fréquences, elle offre également une réserve de niveau notable dans les hautes fréquences tout en limitant la distorsion.

Le CCL sera proposé en deux versions : mobile (CCL) et installation (CCLi). Il sera disponible avec deux options de dispersion horizontale : 80° (CCL8) et 120° (CCL12). Ses dimensions (209 x 593 x 355 mm) et son poids de 18 kg en font une solution adaptée à une large gamme d’applications. Pour les locations aux entreprises, les tournées régionales, les festivals et les événements plus importants, où il peut compléter les arrays de la série SL comme side-fill ou in-fill. Pour les installations permanentes, il s’intègre bien dans des théâtres, auditoriums, lieux de culte ou espaces à l’acoustique complexe comme les stades ou les salles réverbérantes.

Le système inclut également le CCL-SUB, un caisson de graves accrochable disponible en versions mobile et installation. Sa conception cardioïde passive fait appel à une configuration de haut-parleurs en 15″ à l’avant et 10″ à l’arrière. Le CCL-SUB permet de réduire les ondes arrière et d’étendre la bande passante exploitable, en particulier lorsqu’il est déployé dans des arrays mixtes avec le système CCL. Le CCL et le CCL-SUB peuvent fonctionner avec des amplificateurs 40D, D40, D80 et D90 capables d’alimenter jusqu’à huit enceintes sans restriction de puissance ou de réserve de niveau, quelle que soit la combinaison ou condition de charge. Des presets sont également disponibles pour les amplificateurs 30D et D20.