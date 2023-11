Foire en Scène à Châlons-en-Champagne

Accompagnant chaque année la Foire de Châlons-en-Champagne, ce festival propose durant dix soirées une programmation éclectique attirant un large public. Cette année, c’est un système DAS ARA qui y est déployé. Une occasion rêvée pour les équipes de l’importateur Audiopole de confronter le système aux attentes des ingés-son accueillis.

Connaissant le goût de l’artiste pour la qualité sonore, c’est à l’occasion du concert de Michel Jonasz que nous avons fait le déplacement sur place. À 76 ans, Michel Jonasz réalise avec ses deux spectacles 45 dates par an. Un show en piano-voix, un autre avec l’orchestre présent à Châlons-en-Champagne, qui regroupe, excusez du peu, Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme Regard et une section de cuivres.

Jean-Matthieu Poitevin au mixage, Laurent « Bellote » Delenclos au système et Cédric Mercier, spécialiste produit DAS chez Audiopole.

Avant de retrouver Jean-Matthieu Poitevin, qui mixe le son de face, un tour en coulisses pour mieux connaître le système DAS ARA implanté. C’est Laurent Delenclos, alias Bellote, qui a réalisé le design et le calage. Cédric Mercier étant quant à lui le spécialiste produit en charge, au sein d’Audiopole, de la gamme DAS.

SonoMag : Laurent, peux-tu nous décrire le système ?

Laurent Delenclos : La gamme DAS ARA se compose des modèles de boîtes LARA et SARA. LARA, pour large, est une enceinte cardioïde équipée en double 12’’ et disponible en dispersion 80° et 100°. SARA est une double 8’’.

Pour couvrir la centaine de mètres qui séparent la scène et la butte au fond de la zone du public, nous avons déployé des clusters principaux composés de douze LARA, dix en dispersion 80° et les deux du bas en 100°. Une ligne de huit LARA subs par côté complète l’ensemble. Ils sont cardioïde natifs, chacun est composé de trois 18’’.

Pour les premiers rangs, j’ai aussi implanté un arc sub composé de neuf SARA subs, équipés d’un 18’’ à l’avant et d’un 15’’ à l’arrière, également cardioïdes.

L’implantation du système DAS ARA de Foire en Scène.

SonoMag : Les enceintes sont amplifiées, combien de canaux sont-ils utilisés dans les boîtes ?

L. D. : Chaque haut-parleur des subs est individuellement amplifié, et chaque tête utilise huit canaux de puissance. Cela permet d’appliquer du DSP spécifique sur chaque transducteur HF pour optimiser la couverture. Je vais ainsi pouvoir choisir des options pour affiner mon calage après avoir défini les angles. Via FIRmaker, nous allons pouvoir déterminer des coefficients de filtrage pour définir l’atténuation en fonction du la distance sur la zone du public par exemple, avec une signature sonore plus ou moins flat. Les coefficients déterminés sont ensuite importés dans les DSP des enceintes pour traiter chaque haut-parleur HF individuellement. C’est un procédé qui est encore en bêta test et qui sera optimisé très bientôt.

Pour Foire en Scène, nous avons aussi utilisé une fonction de compensation de distance. Il est possible d’indiquer à chaque enceinte à quelle distance elle porte, par tranche de 20 m entre 0 et 100 m. Chaque DSP applique alors des corrections, corrélées à la température et à l’humidité ambiante que tu as renseignées, pour optimiser l’uniformité de la signature sonore.

Nous avons vraiment pu tester le dispositif puisque le calage initial a été réalisé au sec, et que le lendemain il pleuvait. Nous avons ensuite connu des dates très chaudes et sèches, 30° aujourd’hui. La compensation atmosphérique nous a permis de retrouver notre signature sonore sans avoir à modifier nos réglages.