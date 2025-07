La Foundry Switch d’ETC est une armoire de contrôle de puissance dédiée aux réseaux 230 V, conçue pour gérer 12, 24 ou 48 lignes directes. Fabriquée aux Pays-Bas, elle respecte les normes européennes et s’adapte aux besoins EMEA. Elle intègre des protections par disjoncteurs différentiels, une mise sous tension décalée pour limiter les surtensions, et en option, une surveillance avec rapports de consommation. Le modèle DMX se configure via NFC ou RDM, Connect ajoute un processeur sACN et une interface Web, tandis que Report mesure la consommation par circuit. Sans ventilateur, elle fonctionne silencieusement et s’intègre avec l’écosystème ETC.