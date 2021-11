Système de diffusion Fohhn

L’Opéra d’Avignon dispose d’un système constitué de huit colonnes large bande de type DLI-230, accolées verticalement et coupées à 100Hz. Quatre plans de colonnes ont été utilisés pour arroser le parterre et les trois balcons supérieurs. Le poulailler est couvert par une paire de colonnes passives de type LX-150, coupées à 85Hz. Ce système est complété par des enceintes LX-60 ASX et LX-10 ASX amplifiées, et recevant l’AES-EBU, la télécommande et l’alimentation électrique par RJ-45. Le système est renforcé par quatre subs XS-4 passif, qui fonctionnent dans une bande de 25 à 90 Hz, et alimentées par deux amplis Fohhn DI-2.2000. Ce dispositif est en AES-EBU de façon native, et piloté par le réseau Fohhn Net via le réseau AIREA. ■