Système de micro-clip miniature Neumann

Voici une gamme de micro-clip miniature dédiée à la prise de son rapprochée des instruments. La capsule KK 14 est conçue pour capturer les détails du son avec précision sans les tolérances de fabrication généralement associées aux solutions à électret. La construction du système est modulaire, et neuf modalités de fixation sont prévues pour trouver le positionnement optimal et protéger l’instrument. Ce micro conviendra idéalement aux orchestres, salles de spectacle et de concert, productions musicales, big bands, sections de cuivres et groupes de percussionnistes. Des câbles avec jack 35 mm, adaptateur Lemo, MicroDot ou mini XLR quatre broches assurent la compatibilité avec les émetteurs de poche sans fil standard. ■