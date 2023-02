Dans la gamme de microphones sans-fil Evolution Wireless Digital, Sennheiser annonce la disponibilité de son système EW-DX, optimisé pour faire évoluer facilement un système UHF numérique. Il permet la gestion réseau à distance d’installations de toute taille et les applications de tiers grâce à l’intégration de Sennheiser Control Cockpit (SCC). Parmi les autres caractéristiques, on retrouve le rechargement réseau des micros à main et de poche avec CHG 70N, la transmission sécurisée de contenus confidentiels chiffrés en AES-256, jusqu’à 12 heures d’autonomie de la batterie, des émetteurs avec boutons de fonctions immédiatement accessibles et affichage e-ink pour faciliter l’identification, et la configuration HF automatique. ■