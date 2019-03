Système HF Série 3000 Audio-Technica

PREMIER REGARD 2300

Sobre et d’excellente facture, cette nouvelle Série 3000 est une élégante et rassurante liaison. Un grand écran central affiche très clairement les informations vitales : présence de TX, niveaux RF et audio, fréquence, groupe, chanel et le mute. De part et d’autre de cet écran, vous trouverez un bouton d’allumage, le port infra-rouge pour la synchro, un rotatif de sélection pour la navigation et, enfin, un bouton back. Tout aussi simple et efficace, la face arrière de la machine est munie de deux ports d’antennes et de deux ports de sortie audio (XLR et jack). Fin de l’histoire !

Côté émetteur, on apprécie vraiment la qualité de ce que l’on a entre les mains. Un corps robuste en acier gris anthracite, presque noir, qui laisse apparaître à l’ouverture les accès aux menus, ainsi que la synchro et le bouton d’allumage. Un petit bémol cependant : c’est quand même pénible d’avoir à ouvrir un TX pour le mettre en route, surtout que l’interrupteur est tout (tout) petit. Même s’il semble solide, une fragilité est à craindre à force d’utilisation. Sous l’antenne, enfin, un autre (tout) petit bouton qui est, lui, assignable (on en parle juste en dessous !). L’écran est élégant est bien proportionné. Le beltpack offre un design simple et agréable, avec une bonne prise en main.

ET DANS LE DÉTAIL ?

Les menus : Sous ces airs simples, cette liaison cache de nombreuses agréables fonctions. Un clic sur le rotatif vous permet d’entrer dans le menu principal : les fréquences sont modifiables manuellement par pas de 0,25 kHz ou par groupe et channels ; modification du nom, réglage du squelch, du niveau de sortie audio du RX, jusque-là rien de nouveau sous le soleil ! Le bluff vient de touts petits add-on sur des fonctions basiques. Ainsi, le réglage du squelch se fait soit en « Auto »

(comprenez Low, Mid, High), soit en « Manuel » avec un réglage via un bargraph de 1 à 13, plus précis (même si on en connaît pas la valeur !). Ensuite, dans le menu « Utilities », qui permet d’affiner certains réglages, vous découvrirez que vous pouvez activer une alimentation pour de possibles antennes déportées actives, que vous pouvez choisir que votre bargraph audio affiche le niveau d’entrée du TX ou le niveau de sortie du RX et les habituels locks. Un menu attire notre attention : Backup Freq. Cette fonction permet d’ajouter une fréquence de spare au TX.