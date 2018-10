Système HF TG-500 BEYERDYNAMIC

PREMIER REGARD

Sobre, noir, le TG-500 est particulièrement simple. A l’avant de la liaison double, les deux écrans des canaux de réception ainsi que les boutons de navigation et synchronisation infrarouge et celui d’allumage de l’appareil. Rien ne dépasse de cette face avant propre et lisse. A l’arrière, c’est à nouveau très simple puisque vous trouverez les deux sorties XLR et jack et les BNC d’entrée d’antennes. That’s it ! Impossible de se tromper ! Côté émetteur, la première chose qui surprend est son poids, extrêmement léger grâce à son corps en plastique. Il n’en reste pas moins agréable en main. Je ne suis pas forcément fan de ce matériau, je trouve qu’il donne un côté « gadget » au produit mais pour ce prix là, on ne peut pas tout avoir ! Il est important de savoir aussi que vous ne pourrez pas changer de capsule sur votre émetteur main, Beyerdynamic vous offre le choix à l’achat entre la dynamique TG-V50 et l’électret TG-V56. Pour finir, attention au pas de vis du corps du micro qui « saute » assez facilement lorsqu’on le revisse un peu fort, grosses brutes s’abstenir.

La nouveauté est le bouton « mute » présent sous l’écran de l’émetteur, celui-ci vous permet donc en un seul geste de muter l’audio. Pour le beltpack, on retrouve le design du TG-1000 avec le clapet aimanté que j’avais déjà apprécié. A nouveau un corps en plastique, un affichage simplifié et un connecteur TQG quatre points pour le câble instrument ou le headset. A noter que les LEDs d’allumage des deux émetteurs vous avertiront par un changement de couleur du vert au rouge de l’état des batteries, et ça c’est une option plutôt sympa sur un produit de cette gamme. Les émetteurs mains peuvent aussi être distingués les uns des autres grâce à l’ajout de bagues de couleur en bas du corps, au dessus de l’antenne.

ET DANS LE DÉTAIL ?

Les menus : On continue sur une lignée assez simple et intuitive ! Tout d’abord, vous aurez accès au choix des groupes et channels. Le TG-500 en version 600636 MHz vous propose donc une largeur de bande de 36 MHz sous huit groupes allant de cinq à vingt-quatre fréquences pour un total de quatre-vingt-quatorze fréquences. Contrairement à l’habitude, sachez que les groupes large bande (donc qui disposent du plus grand nombre de fréquences disponibles mais avec des spacings un peu plus serrés) sont les groupes de fin à savoir 7 et surtout 8…