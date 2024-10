Quand Elokance mise sur l’efficience

Elokance est une marque française appartenant à la société MSC distribution (SonoVente). Elle propose différentes gammes de solutions de sonorisation amplifiées allant des systèmes colonne aux enceintes point source en passant par les retours de scène. Elle vient étoffer son offre avec le développement d’un premier système line array compact.

Présentation

L’enceinte SLA206A est un modèle bass-reflex équipé de deux boomers de 6,5’’ et d’une compression de 1’’.

Elle embarque une amplification deux voies de 350 W RMS et délivre une pression acoustique maximale de 120 dB SPL en continu. Sa conception en plastique lui confère un poids plume de 9,35 kg.

La bande passante annoncée par le fabricant est de 100 Hz à 20 kHz à -3 dB. Le pavillon offre une directivité de 100° sur le plan horizontal et 15° sur le plan vertical. Pour étendre la bande passante et former un système complet, la SLA206 s’associe à un subwoofer compagnon, le SLA115SA. Ce dernier est équipé d’un haut-parleur de 15’’ et d’une menuiserie bois favorisant la réponse du grave (50 Hz).

En haut, Le pavillon légèrement décalé des haut-parleurs de grave.

En bas, La structure en plastique qui rassemble les trois haut-parleurs.

On trouve à l’arrière une entrée/sortie réseau RS 485 sur connecteur Ethernet, une entrée/sortie audio XLR, un réglage de sensibilité, un bouton sert à choisir le preset, une diode de présence de signal/alimentation/limitation. Deux goupilles servent à définir l’angle entre chaque élément de la ligne. Une sérigraphie bien visible en face arrière facilite ce réglage.

Enfin, l’alimentation électrique se fait sur connecteur powerCon avec repiquage pour l’enceinte suivante. Sur le sub, on retrouve aussi une entrée/sortie réseau, l’audio en XLR, un réglage de sensibilité et un potentiomètre rotatif autorisant l’ajustement de la fréquence du filtre passe-bas (de 90 Hz à 150 Hz).

Deux poignées de transport contribuent à une manipulation facile (une sur chaque côté de l’enceinte).

Utilisation

La gamme SLA permet quatre types de déploiement avec très peu d’accessoires optionnels. Le premier consiste à créer une ligne avec six SLA206A suspendues au maximum.

Le bumper peut aussi créer une grappe avec un sub et des SLA206A en dessous. Le montage recommandé par la marque consiste à placer deux enceintes médiums-aiguës au-dessus du sub. Ce montage se fait à l’aide d’une embase pour pied d’enceinte qui vient faire la jonction avec le bumper d’accroche.