SYSTÈME MICRO HAUT-PARLEUR POUR CONFÉRENCES

Yamaha présente le YVC-330, qui permet de mettre facilement en œuvre des solutions de conférences à distance. Sa particularité est de transformer le son capté dans les environnements acoustiques complexes en un signal intelligible et clair. C’est la magie de l’algorithme FFNR (Far Field Noise Reduction), qui parvient à distinguer les voix humaines à transmettre du bruit ambiant. A noter aussi l’ajustement automatique du niveau du haut-parleur en fonction du bruit environnant, ce qui évite les sensations de sons intrusifs. Le produit inclut des interfaces USB et Bluetooth. Son alimentation est d’ailleurs assurée via USB. ■