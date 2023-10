Système Nexo ePS8+eLS600

À la conquête du marché de l’installation

Nexo est un fabricant français connu des professionnels de l’audio depuis longtemps. La société est née en 1979 et a été révélée notamment par le lancement à succès de la gamme PS il y a tout juste trente ans. La série ePS en est une déclinaison, avec une orientation claire et affichée vers le marché de l’installation. L’entreprise a connu un changement majeur en 2008 avec son acquisition par le groupe Yamaha. Ce rapprochement a été à l’origine de nombreux développements communs, on pense notamment aux solutions de son immersives AFC.

Nexo vient compléter sa gamme actuelle avec cette déclinaison ePS qui se positionne entre les séries ID et Plus. Une conception sans fioritures, certifiée IP55, totalement destinée au marché de l’installation. On retrouve quatre modèles point source, équipés respectivement d’un haut-parleur de graves de 6, 8, 10 et 12’’ (haut-parleur néodyme à grande excursion) et d’un moteur d’aigus à sortie à 1,4’’ (1,7’’ pour l’ePS12), complétés par trois caissons de graves de 12, 15 et 18’’ disponibles pour étendre la bande passante. De nombreux accessoires de fixation sont disponibles pour répondre aux différents besoins. Notre banc d’essai va porter sur le couple ePS8 et eLS600.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

L’enceinte ePS8 est un modèle compact deux voies, doté d’un filtre passif, de 4 cm de haut par 25 cm de large et 22 cm de profondeur.

L’ébénisterie est de forme trapézoïdale en contreplaqué multiplis de bouleau de 15 mm.

Elle embarque un haut-parleur de 8’’ en néodyme à grand débattement pour la section grave… …et un moteur d’aigu 1,4’’ monté sur le fameux pavillon à dispersion asymétrique issu de la célèbre gamme PS.

La série ePS possède une finition en peinture noire, et la grille de protection avant est recouverte d’un tissu acoustique résistant aux UV. Celle-ci se démonte très facilement à l’aide d’un petit tournevis plat pour faire sortir les montants simplement clipsés.

Les finitions en blanc ou en nuance RAL personnalisée sont disponibles sur commande. Sur les côtés, deux inserts taraudés M6 avec entraxe de 80 mm et un insert M10 sur les côtés de l’enceinte permettent la fixation d’une lyre, d’un bumper ou d’anneaux de levage. L’arrière de chaque enceinte possède trois inserts taraudés M6 (entraxe de 70 mm) pour montage mural à l’horizontale ou à la verticale.