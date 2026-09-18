Le système de diffusion de l’auditorium principal est composé de lignes de cinq enceintes line array GEO M10 par côté. Le renfort des basses est assuré par quatre caissons L18 disposés de part et d’autre de la scène. Quatre P10 de la série P+ servent de retours de scène, tandis que des ID24 assurent la fonction de front-fill. L’amplification et le traitement du système sont gérés par trois contrôleurs amplifiés NXAMPMk2, compatibles Dante. De nombreuses enceintes Yamaha équipent les autres salles et le système en réseau est relié à deux processeurs Yamaha MRX7 piloté par ProVisionaire, conçue pour concevoir, exploiter et gérer des systèmes de sonorisation Yamaha.