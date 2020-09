SYSTÈME NUMÉRIQUE SANS FIL SHURE SLX-D

Avec deux types de récepteurs (un ou deux canaux) et d’émetteurs (micro à main et bodypack), le SLX-D peut accueillir jusqu’à 32 canaux dans 44 MHz et possède une plage dynamique supérieure à 120 dB. Il offre jusqu’à huit heures d’au-tonomie en utilisation continue (piles AA standard ou l’accu lithium-ion optionnel), ou se recharger sur une station de charge en réseau à deux emplacements. Il peut réaliser rapidement un scan complet de l’environnement HF, même pour un système de plus de 30 canaux, grâce aux fonctions Guided Frequency Setup (assistant de configuration de fréquence) et Group Scan (scan de groupe) pour configurer plusieurs canaux en attribuant automatiquement des fréquences aux récepteurs via des connexions Ethernet. ■