Système numérique sans fil Shure SLX-D

Le SLX-D offre trois fois plus de canaux sur la même bande de fréquence qu’un système analogique, des options de recharge intelligentes et une facilité d’utilisation accrue, avec en plus deux types de récepteurs (un ou deux canaux) et d’émetteurs (micro à main et bodypack). Il peut accueillir jusqu’à 32 canaux dans 44 MHz, même dans un environnement RF encombré, sans risque de décrochage ou d’artefacts. Une plage dynamique supérieure à 120 dB permet de gérer des sources sonores très variées sans distorsion. Il offre jusqu’à huit heures d’autonomie en utilisation continue que ce soit avec des piles AA standard ou l’accu lithium-ion optionnel, rechargeable sur une station de charge en réseau à deux emplacements. Parmi les fonctionnalités, il peut réaliser un scan complet de l’environnement HF en quelques secondes, même pour un système de plus de 30 canaux, grâce aux fonctions Guided Frequency Setup (assistant de configuration de fréquence) et Group Scan (scan de groupe) qui permettent de configurer plusieurs canaux en attribuant automatiquement des fréquences à tous les récepteurs via des connexions Ethernet. ■