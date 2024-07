Le magasin Levi’s des Champs-Élysées à Paris s’est vu installer un système Hortus Audio Otarkio, une solution audio conçue pour une intégration transparente et une qualité sonore supérieure, améliorant l’ambiance et offrant une expérience audio immersive aux clients. Alimenté électriquement via les rails de lumière avec une transmission audio sans fil, il assure une communication fiable (grâce à la technologie D.E.C.T) sans interférence avec les téléphones portables, le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ses principaux avantages sont la rapidité d’installation, l’évolutivité et la qualité sonore, ce qui en fait la solution idéale pour divers espaces.