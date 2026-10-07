Le D50 offre stabilité RF, autonomie, qualité de fabrication de premier ordre, utilisation optimale de l’espace en rack (jusqu’à huit liaisons en flux Dante dans 1U rack), capacités DSP internes, son haute-fidélité sans compromis et facilité d’extension du système, apportant une nouvelle valeur ajoutée au paysage UHF. Le D50 offre jusqu’à 224 MHz de bande utile et facilite le déploiement dans des conditions RF complexes. Avec deux modes de diversité, à antennes combinées ou à rapport combiné maximum (MRC), la fiabilité du signal est améliorée, sans oublier qu’en fonction « Haute Densité » jusqu’à 63 fréquences simultanées sont disponibles dans un seul canal TV de 8 MHz.