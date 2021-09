SYSTÈMES NEXO À LAVAL

L’Espace Mayenne comprend une salle de sport et de spectacle, un gymnase et un espace événementiel. Il a été équipé de systèmes audio versatiles Nexo, intégrés par Videlio Rennes. Pour l’arène (4 500 places), un système Geo S12 a été sélectionné, avec 10 clusters destinés à couvrir les gradins et le terrain. Le système, composé de 32 enceintes, est alimenté par trois amplificateurs en réseau Dante. La salle Pégase (2 000 places) a été équipée de deux grappes de quatre enceintes Geo S12 pour couvrir le terrain, complétés par quatre enceintes point source PS15 couvrant les gradins. La salle des congrès (500 places) a été dotée d’enceintes de la série PS pour l’intelligibilité de la parole, avec un système alimenté en Dante. ■