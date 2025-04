Vers un écosystème global d’excellence

Depuis 1971, DAS Audio imagine, conçoit et fabrique des systèmes de sonorisation, avec des compétences reconnues internationalement en design de transducteurs, ébénisterie, acoustique, électronique, mécanique… sans oublier le développement logiciel et des DSP. Depuis l’arrivée de la gamme ARA, la focalisation de la marque sur l’excellence technologique ne fait plus de doute. Direction Valencia, en Espagne, pour en savoir un peu plus.

Distribué sur le territoire français de longue date, DAS Audio a cependant connu des fortunes diverses, directement corrélées à l’énergie déployée sur le terrain par le distributeur du moment. Au dire des équipes espagnoles en charge de l’export, la décennie 2010 a été l’une des plus noires pour DAS dans l’Hexagone. La marque s’est vue appliquer une forme de double peine. L’inefficacité du distributeur se cumulait à la résurgence d’une perception de l’offre comme correspondant à du matériel d’entrée de gamme, avec coffrets en plastique et propositions électroacoustiques approximatives.

L’eau a passé sous les ponts, et le travail des 40 ingénieurs s’activant désormais en permanence au sein du service R&D en Espagne porte chaque jour un peu plus ses fruits. Les chaînes de fabrication produisent en moyenne 3 000 enceintes par semaine, 95 % des baffles sont en bois. Les 5 % restant, en plastique injecté, sont réservés à des marchés spécifiques.

Le siège de Valencia ne cesse d’étendre ses moyens et propose des solutions complètes et innovantes pour la conception, les tests et la fabrication d’enceintes de haute valeur ajoutée. Une confiance qui se traduit par l’attribution de trois ans de garantie sur les produits, étendue gratuitement à cinq ans sur simple enregistrement. Qui dit mieux ?

DAS Audio a aussi fait le choix de déployer beaucoup d’efforts sur le développement d’une gamme de systèmes particulièrement novateurs et destinés au touring. Un univers qui, avec celui des solutions portables live, représente aujourd’hui la part la plus importante du chiffre d’affaires. L’intégration, qui bénéficie des avancées technologiques des produits live, se taille aussi peu à peu des parts de marché.

Résultat, les ventes augmentent régulièrement au niveau mondial, l’Asie et l’Amérique restant actuellement les territoires les plus dynamiques.

Pour mieux comprendre le soin que la marque a placé dans le développement de ses derniers systèmes live ARA, nous avons rencontré Joel Damiano Diz. Occupant aujourd’hui le rôle de business developer EMEA, il a longtemps fait partie des ingénieurs du bureau d’études.

SONO Mag : La série ARA semble être le mariage entre l’expérience technologique de DAS et un ensemble d’innovations technologiques assez uniques.

Joel Damiano Diz : L’idée derrière la série ARA est de proposer des solutions permettant de répondre à toutes les demandes de sonorisation touring, tout en gardant la même signature sonore, quel que soit le niveau SPL souhaité. Et sans oublier une préoccupation quant à la simplicité du rigging.

On retrouve dans la gamme trois catégories. Les références LARA, pour Large, sont les modèles les plus imposants. SARA, pour Small, est le plus petit format. Entre les deux se trouve le modèle MARA, que nous avons présenté lors de l’ISE cette année.

Le système MARA est une solution line array cardioïde équipée de deux 10’’ en symétrique, ainsi que deux 8’’ et deux moteurs à compression de 3’’. Deux transducteurs de 6’’ sont aussi implantés pour générer l’effet cardioïde via notre logiciel d’alignement ALMA. Cela garantit une atténuation arrière de 12 dB dans la plage 80 Hz – 200 Hz.