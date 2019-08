Le Robe T1 Profile (avec l’option FollowSpot et sa caméra embarquée) est connectable au système automatisé du RoboSpot et peut être piloté à distance grâce à son format « mobylette ». Déjà présent sur bon nombre d’opérations de Dushow TV, il est utilisé sur les plateaux TV et également adapté aux installations pérennes dans des théâtres.■