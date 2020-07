Tables rondes et ateliers aux JTSE

Cette année tout particulièrement, la nécessité de se former et d’échanger est primordiale. Les JTSE, qui auront lieu les 24 et 25 novembre 2020, proposent une offre de conférences plus élargie, avec quatre espaces thématiques : vie professionnelle (espace AS), parcs de loisirs (espace SNELAC), nouvelles technologies (espace Laboratoire) et grande nouveauté, un partenariat avec Sono Mag autour des technologies liées au spectacle vivant.

Organisé dans le dock Haussmann, l’espace Sono Mag propose six moments d’une durée d’une heure ; chaque communication a été concoctée suivant une approche résolument pratique et concrète. Les rendez-vous seront articulés autour d’une thématique : design lumière et son, gestion et transmission des données, mais aussi solutions d’exploitation post Covid19 et prospective.

Plusieurs rendez-vous prendront la forme inédite d’une Master class, durant laquelle vous serez le témoin de la genèse concrète d’un projet.

Autre nouveauté sur tous les espaces, l’assistance sera dotée de casques HF (livrés avec lingettes anti-bactériennes, bien entendu), lui permettant d’apprécier les échanges et de profiter au mieux des contenus audio et vidéo. Merci à notre partenaire Silent Audio Arena !

L’élaboration des programmes et des intervenants est en cours de finalisation, et sera disponible sur le site des JTSE (jtse.fr) début septembre. Néanmoins, voici un avant-programme, assez avancé :

ESPACE AS

– Développement durable et architecture de bâtiments culturels.

– Rencontres syndicales.

– LEDs, lumière sur l’avenir.

– Maîtrise d’usage : impact sur la santé et la réalisation du travail, en collaboration avec le Centre Médical de la Bourse et la Réditec (Association nationale des responsables techniques).

ESPACE SNELAC

– La formation dans le secteur des parcs de loisirs : offres, habilitations, reconversions…

– Le recrutement technique : diagnostic des compétences, tests, choix final…

– La machinerie dans les parcs de loisirs : maintenance, réglementation et contrôles.

LABORATOIRE NOUVELLES TECHNOLOGIES

– Handicap et pratique musicale.

– Pratiques artistiques numériques intégrant une approche écologique forte.

– Robotique et scénographie lumière.

Jean-François Thomelin

Directeur général des éditions AS

Organisateur des JTSE