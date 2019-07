TAG Mediax

La Mediax présente une architecture radicalement différente de ses concurrentes. TAG propose une enceinte réalisée en multiplis, la finition faisant appel à une peinture noire texturée. La face avant est recouverte d’une mousse acoustique. Le résultat visuel de cet ensemble est une grande réussite. Le trolley ne pouvant pas s’intégrer dans l’enceinte, il prend place sur son côté droit et doit être installé par l’utilisateur. Rien n’empêche de ne pas l’installer pour certaines applications ou l’esthétisme est un critère premium.

Toute l’électronique prend place à l’arrière, les modules optionnels et la zone de mixage. Les quatre premiers emplacements reçoivent les modules de réception HF proposés sur la bande UHF ou sur la bande des 2,4 GHz, le module de réémetteur UHF ou celui de lecteur/enregistreur MP3 USB. Un emplacement de plus grande dimension est prévu pour intégrer le lecteur numérique de CD et de clé USB. La partie mixage est très complète et bien agencée. Deux entrées microphone/ligne et une entrée ligne avec connecteur mini-jack 3,5 mm ou combo XLR/jack peuvent être mixés. TAG a aussi opté pour une entrée PC au format USB permettant de relier en numérique un ordinateur. Fini l’utilisation de la sortie casque du PC, la Mediax incorpore une carte son. La synchronisation Bluetooth est clairement indiquée par une LED. La correction de timbre est de type trois bandes : grave, médium et aigu. Le niveau du volume général est visualisé par six LEDs de -20 à +6 et se règle grâce à un potentiomètre rotatif, tout comme le niveau de la reverb intégrée.

La mise en route du Voice priority passe par un poussoir on/off. Au chapitre des sorties, une sortie ligne est présente au format XLR symétrique et, de façon plus inhabituelle, l’enceinte est équipée d’une sortie amplifiée 8 ohm avec réglage de volume. Le transformateur pour l’alimentation et la charge est externe. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par quatre LEDs. En équipant une enceinte du module de réémetteur et des enceintes annexes du module de réception, nous sommes en possession d’un pack parfaitement adapté à la sonorisation de cocktail et de séminaire.