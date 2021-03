L’adieu à Tany

Taby Debons nous a quittés le 11 mars. En raison des règles sanitaires actuelles, ses funérailles se dérouleront dans la stricte intimité de ses proches, jeudi 18 mars à midi, au crématorium de Mérignac. Puis, lorsque la situation sanitaire le permettra, ses amis pourront lui rendre hommage au cours d’une réunion à Carcans, qui fût pour elle et sa famille le témoin de tant de vacances heureuses. A ses proches, frère, enfants et petits-enfants, nous adressons nos plus affectueuses pensées. ■

© Photo : Philippe Lalite