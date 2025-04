Le revêtement de sol Harlequin Hi-Shine est disponible chez ESL, spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements scéniques et événementiels. Ce tapis de danse offre une surface éclatante et résistante, idéale pour des spectacles ou installations où l’apparence et la durabilité sont essentielles.

Sa surface calandrée en polymère lui confère une brillance intense et une résistance accrue aux rayures, garantissant ainsi une longue durée d’utilisation. Plusieurs coloris sont proposés (gris, blanc, noir, argent, or, bleu ou rouge), permettant de s’adapter à des événements variés, qu’ils soient pop, glamour, disco, ou tout autre événement où les reflets lumineux sont mis en valeur.