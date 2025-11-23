Tarm Professionals Luminaires présente la lyre hybride Revolt, équipée d’une source laser blanche. Le projecteur offre un faisceau net sur longue distance et un effet wash large et uniforme. Il possède un indice de protection IP66, adapté aux applications en extérieur, et son flux lumineux atteint 1,15 million de lux à 20 m, avec un zoom motorisé de 0,38° à 40°. Le mélange des couleurs repose sur un système CMJ, une roue de 17 couleurs et des filtres CTO graduels. Deux roues de gobos, statiques et rotatifs, permettent la projection d’effets variés. Le contrôle est compatible DMX512, Art-Net, sACN, RDM et intègre un récepteur W-DMX. Le châssis en magnalium est livré avec un flight-case sur mesure.