TASCAM MIXCAST 4 : CRÉATION AUDIO

Pour la création de podcasts, le streaming en direct, la production d’événements ou les voiceovers, la Mixcast 4 permet de mixer et d’enregistrer des entrées micro avec une musique de fond, des effets sonores et des jingles lus en interne et déclenchés par des pads. Le tout se réalise avec un signal d’entrée audio externe provenant de votre téléphone, de votre PC ou d’un appareil Bluetooth. Alliée au logiciel Tascam Podcast Editor, elle constitue une solution complète autorisant l’édition de forme d’onde et l’enregistrement multipiste pour toutes les phases de travail, de la préproduction à la finalisation. ■