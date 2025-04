Une nouvelle ère de l’enregistrement portable

Que le temps a passé depuis les premiers « palm recorders » du milieu des années 2000 – le premier Zoom H4 remonte déjà à 2006 ! Du dictaphone amélioré intégrant deux micros sur carte SD, on est passé aujourd’hui à des modèles beaucoup plus qualitatifs, comme le Tascam Portacapture X6. Plus de détails…

Le Portacapture X6 reprend les éléments marquants de son grand frère X8, sorti en 2022 : multipiste, écran tactile couleur, fonctions DSP, nombreux modes de fonctionnement. Même si son nom évoque six pistes, le Portacapture X6 est en fait un « 4 pistes + 2 » : quatre pistes distinctes plus leur mixage stéréo en interne. Les signaux enregistrés sont, par défaut, le micro stéréo intégré (dont les capsules à electret pivotent en mode couple XY ou AB) en 1 et 2, les signaux arrivant sur deux XLR verrouillables avec alim fantôme en 3 et 4, mais tout est réassignable.

Rien de spécial au niveau du facteur de forme du boîtier en plastique noir (avec insert taraudé au dos pour fixation sur trépied), des dimensions (même si l’épaisseur surprend un peu) et des connecteurs : outre ceux déjà mentionnés, une entrée micro sur jack 3,5 mm avec tension plug-in, une sortie ligne atténuable sur jack 3,5 mm, une sortie casque avec touches de réglage +/-, un port USB-C pour alimentation externe (quatre piles AA sinon, autonomie entre 5 et 13 heures selon utilisation) et transfert des données vers un ordinateur et un slot pour carte microSD (jusqu’à 512 Go).

En bas de l’appareil prennent place les touches traditionnelles pour les transports, une molette, plus deux petits indicateurs Rec et Peak, hélas pas sur le dessus, donc pas forcément bien visibles. Un petit haut-parleur de contrôle (désactivable) est intégré. Au niveau des formats numériques, le Portacapture X6 travaille en WAV ou MP3. Les fréquences d’échantillonnage s’échelonnent de 44,1 à 96 kHz, la résolution numérique de 16 bits à 32 bits virgule flottante (petit clin d’œil à Zoom, grand champion de ce format, voir encadré en page suivante).

Le point central du X6 est son écran couleur tactile (un aspect repris depuis par Zoom sur son H4 Essential par exemple), par lequel passent toutes les interactions.

En appuyant sur la touche Menu, on se trouve en fait dans le territoire des smartphones, différentes icônes donnant accès aux paramètres généraux, d’enregistrement, la table de mixage intégrée, la sélection des entrées… et un Lanceur donnant accès à des applications ciblées par utilisation, repérées par des icônes claires, disposées en arc de cercle. Pour mieux s’y retrouver, l’application dont l’icône apparaît au centre de l’écran possède un texte explicatif (dispo en français !) : par exemple, Parcourir permet de naviguer parmi les fichiers audio enregistrés ; Voix, d’enregistrer rapidement en mono une interview par exemple, en touchant le centre de l’écran pour faire apparaître le réglage de niveau d’enregistrement, modifiable via la molette. Musique enregistre en stéréo, avec un certain nombre de presets « par instrument » optimisant la dynamique (piano, guitare, voix…) et possibilité d’ajouter une réverbération (Hall, Room, Studio, Plate…). Podcast gère jusqu’à deux intervenants, avec coupure facile des micros et lancement de fichiers son via des pads à l’écran (plusieurs effets sonores sont fournis, d’autres sont assignables depuis un dossier sur la carte microSD) : la liaison en USB avec un ordinateur pour le streaming est alors de rigueur.