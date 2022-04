Tascam Portacapture X8

Cet enregistreur portatif multipiste est doté d’un écran tactile couleur. Six apps d’enregistrement sont disponibles, et le réglage des niveaux est simplifié avec notamment des niveaux prédéterminés. Une Interface audio USB permet une utilisation sur ordinateur sans installer de pilote. Le Portacapture X8 permet le streaming jusqu’à huit pistes (six entrées + mixage stéréo) via USB. Il possède une sortie casque et est livré avec deux microphones statiques détachables grâce à un mécanisme spécifique. Les micros gauche et droit se fixent et se détachent de l’appareil pour constituer des couples de type AB ou XY. Le contrôle à distance sans fil est possible grâce à l’adaptateur Bluetooth optionnel. ■