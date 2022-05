Taxe sur les spectacles de musiques actuelles et de variétés, c’est reparti !

En raison de la crise sanitaire, la perception de la taxe sur les spectacles de variétés créée en 2002 avait été annulée entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Cette perception a repris au 1er janvier 2022. Elle est due par tout organisateur de spectacle de musiques actuelles ou de variétés, même s’il ne détient aucune licence d’entrepreneur de spectacles, qu’il soit public ou privé, associatif ou commercial. L’objectif de cette taxe est de permettre au Centre national de la musique qui la prélève de développer des dispositifs de soutien à l’économie du spectacle de musiques actuelles et de variétés et constituer un observatoire du métier grâce aux données collectées. ■