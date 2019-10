TEAM FRANCE EXPORT : UNE PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT DES PME

Issue de la fusion de Business France et CCI France, la plateforme numérique Team France export propose aux PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) désireuses d’internationaliser leurs marchés des conseillers spécialisés à l’international. Elle fournit également des informations sur des principes communs à toutes les activités et sur des besoins spécifiques d’aides ou d’accompagnement en fonction des régions ou de la nature des activités. ■

A visiter sans tarder sur : www.teamfrance-export.fr