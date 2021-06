Olivier Hagneré et Nicolas Savigny dans le studio R&D de Teamagine.

LE FRUIT DE L’EXPÉRIENCE

Désormais directeur de Teamagine, Nicolas Savigny est présent dans l’univers de l’événementiel et du spectacle depuis plus de vingt-cinq ans. Spécialiste dès les premiers temps des pupitres lumière destinés aux asservis, il est le cocréateur de Prévues. Il se focalise ensuite sur les technologies réseau fibre optique destinées à l’univers de la lumière et met en œuvre ces solutions avec son équipe pour les Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Puis il porte son intérêt sur l’univers des media servers, avec l’implantation des premières barres de LEDs (des Thomas Pixelline 1044 !), avec contrôle des pixels, pour Frédéric Dorieux sur le plateau de Michel Drucker. Lorsqu’en 2015 BLive fait l’acquisition de Régie Lumière et Prévues, Nicolas participe pendant deux ans à l’aventure avant de rejoindre le groupe Novelty. Le projet Teamagine constitue, de ses propres mots, l’aboutissement d’une évolution et d’années d’expériences, la dernière pièce d’un puzzle assemblé au fil du temps.

SONO Mag : Merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Les locaux de Teamagine sont accessibles depuis la cour, indépendamment des salles de réunion.

Nicolas Savigny : Bien que faisant partie du groupe Novelty, Teamagine est juridiquement une société indépendante, ce qui traduit notre volonté d’ouverture à toute la profession. Nous tenions à ce que chacun puisse profiter des espaces et des moyens mis à disposition par Teamagine, en autonomie. Nos locaux sont organisés en quatre studios indépendants. Les studios A, B et C sont destinés à la production, tandis que le studio R&D est un lieu d’échanges qui se focalise sur l’avant-projet.

Nous commençons toujours par écouter les scénographes, les créateurs et la production, pour comprendre quel est leur projet et quels sont les besoins. L’échange est une priorité, pour ensuite partir dans la bonne direction. Teamagine est un hub de compétences, de conseils et de consulting. Nous ne nous substituons à aucun créateur ni technicien, nous réalisons de l’accompagnement technique et d’organisation. Productions, scénographes, techniciens, fabricants… tout le monde est le bienvenu.