Algam Enterprise France recherche un(e) :

Technicien(ne) SAV Lumière

Vos principales missions :

Accueil & qualification des demandes clients (téléphone, e‑mail, tickets, chat) et création/mise à jour des dossiers SAV dans l’ERP,

Diagnostic et réparation en atelier : mesures électriques/optiques, remplacement de modules LED/PSU, mise à jour firmware, calibration et tests fonctionnels,

Gestion logistique des SAV,

Gestion de la traçabilité & recherche d’amélioration en continue : complétude des tickets, capitalisation dans la base de connaissances, remontée des pannes récurrentes.

– Vous travaillerez en collaboration avec le département SAV du siège social d’Algam situé près de Nantes.

– Des interventions sur le terrain sont à prévoir de manière ponctuelle.

Votre profil :

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 en électronique ou électricité ou électrotechnique.

Une très bonne connaissance des différents composants électroniques, de leur fonctionnement et de leurs spécificités, seront vos atouts pour réussir dans ce poste.

La connaissance des produits lumières scéniques (lyre asservie et autres) et un niveau d’anglais opérationnel seront un réel plus.

Polyvalent(e), organisé(e), persévérant(e) et curieux(se), vous faites preuve de réactivité et d’un sens aigu du service.

Vous souhaitez intégrer une équipe d’Experts Techniques des produits lumière professionnels au sein d’un environnement de travail convivial et bienveillant ?

Vous recherchez un poste où la diversité des domaines électroniques abordés est vaste ?

N’hésitez plus et envoyer nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Des horaires de bureau du lundi au vendredi

Des journées de RTT

Une carte titres restaurant

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Rémunération : selon profil et expérience

Démarrage : dès que possible

Lieu de travail : Paris (11e)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net

