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Technicien(ne) Support Lumière

31 Oct 2026 | Offres d'Emploi

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Algam Enterprise France recherche un(e) :

Technicien(ne) Support Lumière

Vos principales missions :

Gestion de la relation avec les professionnels de la lumière :

  • Établir et maintenir une relation de confiance avec les Lighting Designers, directeurs photo, pupitreurs et autres acteurs techniques,
  • Comprendre leurs besoins et les accompagner dans l’utilisation de nos solutions

Support client

  • Assurer l’assistance technique par téléphone et par e-mail,
  • Réaliser un premier diagnostic, apporter des conseils techniques adaptés,
  • Assurer le suivi des demandes jusqu’à leur résolution complète

Interventions sur site

  • Effectuer des réparations ou opérations de maintenance dans le cadre des contrats clients,
  • Garantir la qualité et la fiabilité des interventions

Assistance lors d’événements

  • Participer à la mise en œuvre technique sur salons, démonstrations et événements clients,
  • Apporter un support technique en phase d’installation et d’exploitation

Support de l’équipe commerciale

  • Collaborer avec le Directeur Technique pour préparer et réaliser des démonstrations, roadshows et présentations produits,
  • Support atelier,
  • Contribuer aux réparations et aux tests du matériel en atelier

Contribution au bureau d’études

  • Participer à l’élaboration d’implantations lumière : plans, schémas, choix techniques,
  • Apporter un appui technique aux projets clients

Votre profil :

  • Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 en électronique ou électricité ou électrotechnique.
  • Une très bonne connaissance des différents produits et équipements Lumière est souhaitée.
  • Vous avez un bon relationnel, vous êtes polyvalent(e), curieux(se), vous faites preuve de réactivité et de bonnes capacités d’analyse.
  • Un niveau d’anglais opérationnel sera un réel plus. 

Vous souhaitez intégrer une équipe d’Experts Techniques des produits lumière professionnels au sein d’un environnement de travail convivial et bienveillant ?

Vous recherchez un poste où la diversité des domaines électroniques abordés est vaste ?

N’hésitez plus et envoyer nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

  • Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail
  • Des horaires de bureau du lundi au vendredi
  • Des journées de RTT
  • Une carte titres restaurant
  • Une prime d’intéressement et participation
  • Un CSE proposant de multiples avantages
  • La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Rémunération : selon profil et expérience

Démarrage : dès que possible

Lieu de travail : Paris (11e)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net

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