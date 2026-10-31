Algam Enterprise France recherche un(e) :

Technicien(ne) Support Lumière

Vos principales missions :

Gestion de la relation avec les professionnels de la lumière :

Établir et maintenir une relation de confiance avec les Lighting Designers, directeurs photo, pupitreurs et autres acteurs techniques,

Comprendre leurs besoins et les accompagner dans l’utilisation de nos solutions

Support client

Assurer l’assistance technique par téléphone et par e-mail,

Réaliser un premier diagnostic, apporter des conseils techniques adaptés,

Assurer le suivi des demandes jusqu’à leur résolution complète

Interventions sur site

Effectuer des réparations ou opérations de maintenance dans le cadre des contrats clients,

Garantir la qualité et la fiabilité des interventions

Assistance lors d’événements

Participer à la mise en œuvre technique sur salons, démonstrations et événements clients,

Apporter un support technique en phase d’installation et d’exploitation

Support de l’équipe commerciale

Collaborer avec le Directeur Technique pour préparer et réaliser des démonstrations, roadshows et présentations produits,

Support atelier,

Contribuer aux réparations et aux tests du matériel en atelier

Contribution au bureau d’études

Participer à l’élaboration d’implantations lumière : plans, schémas, choix techniques,

Apporter un appui technique aux projets clients

Votre profil :

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 en électronique ou électricité ou électrotechnique.

Une très bonne connaissance des différents produits et équipements Lumière est souhaitée.

Vous avez un bon relationnel, vous êtes polyvalent(e), curieux(se), vous faites preuve de réactivité et de bonnes capacités d’analyse.

Un niveau d’anglais opérationnel sera un réel plus.

Vous souhaitez intégrer une équipe d’Experts Techniques des produits lumière professionnels au sein d’un environnement de travail convivial et bienveillant ?

Vous recherchez un poste où la diversité des domaines électroniques abordés est vaste ?

N’hésitez plus et envoyer nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Des horaires de bureau du lundi au vendredi

Des journées de RTT

Une carte titres restaurant

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Rémunération : selon profil et expérience

Démarrage : dès que possible

Lieu de travail : Paris (11e)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net