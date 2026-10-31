Algam Enterprise France recherche un(e) :
Technicien(ne) Support Lumière
Vos principales missions :
Gestion de la relation avec les professionnels de la lumière :
- Établir et maintenir une relation de confiance avec les Lighting Designers, directeurs photo, pupitreurs et autres acteurs techniques,
- Comprendre leurs besoins et les accompagner dans l’utilisation de nos solutions
Support client
- Assurer l’assistance technique par téléphone et par e-mail,
- Réaliser un premier diagnostic, apporter des conseils techniques adaptés,
- Assurer le suivi des demandes jusqu’à leur résolution complète
Interventions sur site
- Effectuer des réparations ou opérations de maintenance dans le cadre des contrats clients,
- Garantir la qualité et la fiabilité des interventions
Assistance lors d’événements
- Participer à la mise en œuvre technique sur salons, démonstrations et événements clients,
- Apporter un support technique en phase d’installation et d’exploitation
Support de l’équipe commerciale
- Collaborer avec le Directeur Technique pour préparer et réaliser des démonstrations, roadshows et présentations produits,
- Support atelier,
- Contribuer aux réparations et aux tests du matériel en atelier
Contribution au bureau d’études
- Participer à l’élaboration d’implantations lumière : plans, schémas, choix techniques,
- Apporter un appui technique aux projets clients
Votre profil :
- Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 en électronique ou électricité ou électrotechnique.
- Une très bonne connaissance des différents produits et équipements Lumière est souhaitée.
- Vous avez un bon relationnel, vous êtes polyvalent(e), curieux(se), vous faites preuve de réactivité et de bonnes capacités d’analyse.
- Un niveau d’anglais opérationnel sera un réel plus.
Vous souhaitez intégrer une équipe d’Experts Techniques des produits lumière professionnels au sein d’un environnement de travail convivial et bienveillant ?
Vous recherchez un poste où la diversité des domaines électroniques abordés est vaste ?
N’hésitez plus et envoyer nous vite votre candidature !
Nous vous offrons :
- Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail
- Des horaires de bureau du lundi au vendredi
- Des journées de RTT
- Une carte titres restaurant
- Une prime d’intéressement et participation
- Un CSE proposant de multiples avantages
- La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs
Rémunération : selon profil et expérience
Démarrage : dès que possible
Lieu de travail : Paris (11e)
Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net