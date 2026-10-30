CSI AUDIOVISUEL recrute un(e) Technicien(ne) Support Technique Broadcast – Audio / Intercom

Distributeur professionnel de solutions audiovisuelles, nous renforçons notre équipe technique et recrutons un(e) spécialiste du support technique Broadcast Audio et Intercom.

CSI AUDIOVISUEL accompagne les professionnels de l’audiovisuel dans le choix, l’intégration, le déploiement et le suivi de solutions technologiques de pointe, en collaboration avec les marques internationales qu’elle distribue en France.

Dans ce contexte, l’entreprise recherche un profil technique expérimenté, capable d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des systèmes Broadcast Audio et Intercom, de leur préparation jusqu’à leur maintenance opérationnelle.

Un poste technique au cœur des environnements Broadcast

Au sein de l’équipe technique, le ou la futur(e) collaborateur(trice) aura pour mission d’étudier, de préparer, de configurer et de mettre en service les systèmes audio et intercom professionnels, aussi bien en interne que directement sur les sites clients.

Son périmètre couvrira notamment l’intégration des équipements, la vérification des compatibilités, les mises à jour logicielles et matérielles, ainsi que le diagnostic et la résolution des incidents techniques.

Véritable interlocuteur technique des clients, il ou elle assurera également un rôle de conseil, d’accompagnement et de formation auprès des équipes d’exploitation. Le poste implique une collaboration régulière avec les constructeurs internationaux pour le suivi des problématiques techniques et l’évolution des solutions déployées.

Les interventions pourront être réalisées en région parisienne, en France métropolitaine et outre-mer, dans des environnements de production et de diffusion exigeants.

Compte tenu des contraintes propres au secteur Broadcast, le poste nécessite une disponibilité pour des interventions en horaires décalés, de nuit ou durant les week-ends et jours fériés, notamment dans le cadre d’un roulement de hotline technique.

Le profil recherché

CSI AUDIOVISUEL recherche un profil disposant d’une solide maîtrise des environnements Broadcast Audio et Intercom, capable d’évoluer sur différentes technologies et architectures professionnelles.

Au-delà des compétences techniques, le poste requiert une grande rigueur, un sens aigu du service client et une réelle capacité à intervenir avec méthode et efficacité sur des systèmes critiques, parfois dans des délais contraints.

Autonomie, organisation, réactivité et esprit d’équipe seront essentiels pour gérer simultanément plusieurs projets, interventions et demandes de support.

Un très bon niveau d’anglais écrit et oral est indispensable pour assurer les échanges techniques avec les constructeurs internationaux.

Pour candidater

Poste en CDI, basé à Montévrain (77), à pourvoir dès que possible.

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à ldelenclos@csi-audiovisuel.com en précisant la référence « Support technique Broadcast – Audio / Intercom – CSI AUDIOVISUEL ».