Technico-commercial (H/F) Service Location

La société RT-Events réalise des Prestations et Locations dans le secteur du Spectacle Vivant et de l’évènementiel en région AURA et PACA via sa base logistique en Avignon.

Le pôle Prestation-Location souhaite intégrer un Technico-Commercial qui, sous la responsabilité du Chargé d’affaires-Superviseur de projet assurera la partie commerciale opérationnelle des locations.

Missions

Gérer un portefeuille client professionnels (prestataires, théâtres, institutions) · Réceptionner et répondre aux demandes de locations NIV1 professionnels et particuliers · Réceptionner et établir des offres construites de locations NIV2 avec ou sans service (transport avec ou sans montage-démontage) · Organiser le cas échéant avec le responsable des stocks et le chef de projet prestation la logistique humaine et technique.

Expériences / Qualifications / Profils

Formation BAC dans les métiers de la technique audiovisuel ou du commerce audiovisuel · Expérience de 5 ans sur le terrain en tant que technicien ou technico-commercial · Permis B · Sens du service et du commerce, rigoureux, communiquant.

Moyens :

Base logistique 2000m2 (84) · Téléphone portable, ordinateur.

Rémunération et avantages :

Base de rémunération suivant convention collective, à étudier suivant profil / Classification 3 Cat A · CDI, Statut Non-Cadre. Forfait en heures.