Créée à Rennes en 1987, adossée au groupe Malivern depuis 2024, Spectaculaires est une entreprise porteuse d’une double culture : à la fois acteur historique de l’équipement scénique en Bretagne, mais également pionnière de la prestation de service pour le spectacle et l’événement, spécialisée dans la création d’événements culturels, patrimoniaux ou d’entreprises.

Labellisée Prestataire Développement Durable, Spectaculaires est engagée dans une démarche RSE pour une économie vertueuse, source d’avenir pour les humains et la planète, et propose des solutions techniques créatives, innovantes et soutenables pour notre environnement.

A l’appui de son développement, Spectaculaires recrute un.e :

Technico-commercial(e) pour son pôle ‘‘vente & intégration scénique’’ H/F

Vos missions

Pérenniser le portefeuille existant, assurer la prospection commerciale et développer une base de données qualifiée de prospects B2B, élaborer et présenter les propositions commerciales adaptées aux besoins des clients (publics et privés), négocier les modalités commerciales et contractuelles, coordonner les équipes opérationnelles en phase de livraison/installation, renforcer les liens avec nos fournisseurs…

Votre profil

Vous avez de bonnes connaissances techniques dans un ou plusieurs de ces domaines : lumière, vidéo, sonorisation. Vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le secteur de l’équipement scénique ou en tant que régisseur technique.

Vos talents

Un excellent relationnel : vous aimez être dans un rôle d’interface et de conseil

Un regard technique affûté, doublé d’une appétence et d’une aptitude pour le commerce

Une organisation réactive et rigoureuse, assortie d’une bonne maîtrise de la gestion du temps

Un sens aigu de la curiosité… avec un intérêt pour le spectacle, la culture et les arts de la scène

Quelques infos supplémentaires

Poste en CDI à pourvoir début 2026 selon vos disponibilités.

Lieu de travail : St Thurial avec déplacements fréquents 35 + grand ouest

Salaire (entre 33 et 40k€/an + véhicule de fonction) à valoriser en fonction de l’expérience

L’aventure Spectaculaires vous séduit ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à : candidature@spectaculaires.fr

On attend de vos nouvelles !