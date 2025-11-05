EP 2 : Évolution des technologies

Dans le premier épisode, nous avons vu les caractéristiques des signaux vidéo. À présent, nous allons passer en revue les différentes technologies de transmission vidéo dans un ordre chronologique. Chacune de ces technologies sera détaillée dans les épisodes suivants.

La vidéo analogique

Sauf exception, il n’existe plus rien d’analogique dans les workflows vidéo actuels. Cependant, il n’est pas impossible d’avoir affaire à un vieil équipement doté de connexions analogiques parmi les suivantes :

Le signal composite utilise un seul conducteur sur lequel les trois composantes Y, U, V du signal vidéo (voir épisode précédent) sont recomposées en un seul signal. La qualité s’en trouve dégradée. Cette liaison permet la transmission d’un signal PAL mais ne supporte pas la HD. C’est la fameuse prise Péritel des anciens téléviseurs, magnétoscopes et consoles de jeu, ou encore le câble RCA jaune qui accompagne les RCA blanc et rouge de l’audio stéréo.

Le Signal S-Video (Super Video) offre une meilleure qualité que le composite en séparant la luminance (Y) et la chrominance (C) sur deux conducteurs. Pour cette raison, il est souvent appelé Separate Video ou Y/C. On le trouve sur d’anciens caméscopes, magnétoscopes, ou cartes graphiques.

Le signal Composantes est le plus professionnel des signaux analogiques : chaque composante Y, U, V, a son propre conducteur se terminant par un connecteur BNC ou RCA. Cette liaison supporte la HD et équipe surtout les équipements broadcast pro. Il a vite été abandonné avec l’arrivée des liaisons numériques bien plus performantes.

Le VGA (Video Graphic Array) est utilisé pour connecter les écrans aux ordinateurs. Il transporte des signaux RGB séparés + synchro, sur des courtes distances. C’est le fameux connecteur bleu, 15 broches. Conçu au départ pour le 640 x 640, il supporte aujourd’hui le WQXGA (2 560 x 1 600).

L’avènement du numérique

Le SDI (Serial Digital Interface), apparu en 1989, est encore aujourd’hui le standard dans le broadcast même s’il tend à être remplacé par l’IP. C’est un format professionnel numérique capable de transporter la vidéo non compressée (et 16 canaux audio) sur 100 m. Il a évolué vers le HD-SDI, puis 3G, 6G, 12G-SDI afin de s’adapter aux nouveaux formats d’image vidéo. Le SDI utilise généralement des câbles coaxiaux avec connecteurs BNC.

Le DVI (Digital Visual Interface) a été développé en 1999 pour remplacer les liaisons VGA des écrans d’ordinateurs. Il transporte un signal vidéo numérique sans l’audio. Il existe principalement en version DVI-D (Digital) entièrement numérique et en version DVI-I (Integrated) à la fois numérique et analogique. Le DVI a quasiment disparu avec l’arrivée du HDMI.

Le HDMI (High-Définition Multimedia Interface) a été lancé en 2003. Il permet de combiner la vidéo et l’audio sur le même câble, tout en numérique. C’est devenu le standard dans les équipements grand public (TV, box Internet, écran d’ordi, appareil photo hybrides…). Il est plus économique que le SDI, plus universel mais plus limité en distance : maximum 7 m pour la 4K, ou 15 m pour la HD.