EP 3 : SDI et formats broadcast

Si le monde audiovisuel tend aujourd’hui vers l’IP, le SDI reste un standard, si bien qu’un équipement dépourvu d’interface SDI est souvent considéré comme non professionnel. Dans cet épisode, nous allons voir que cette norme s’est adaptée à l’évolution rapide des formats vidéo toujours plus gourmands en bande passante. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec plusieurs concepts et notations des flux vidéo broadcast.

Le câble SDI

Le SDI transporte en général un signal vidéo non compressé Y, U, V, 4:2:2, c’est-à-dire matricé et sous-échantillonné (voir épisode 1), ainsi que 16 canaux audio, la synchro et des metadonnées. Le câble utilisé est un mono-conducteur coaxial avec connecteur BNC 75 Ω. Il existe différentes qualités de câble selon la bande passante requise (3 Gbps, 6 Gbps…) pour obtenir une bonne transmission jusqu’à 100 m environ.

Le verrouillage rapide par baïonnette du BNC en fait une liaison extrêmement fiable. Énormément d’équipements professionnels sont munis d’entrée/sortie SDI : caméras, mélangeurs vidéo, enregistreurs, mediaplayers, routeurs, écrans, vidéoprojecteurs… Enfin, pour se faire une idée du poids : 100 m de câble 3G-SDI Belden 1694A pèsent 11,3 kg.

Comprendre les formats vidéo SDI

Partons d’un cas pratique : l’utilisation d’un boîtier de conversion SDI – HDMI, par exemple pour connecter un signal SDI sur l’entrée HDMI d’un écran. Le boîtier choisi est un Decimator et voici la liste des 57 (!) formats de sortie, extraite du manuel d’utilisation.

Ce boîtier de conversion HDMI/SDI supporte tous les formats jusqu’au 12G-SDI.

Ce convertisseur n’est pas plug & play, il est nécessaire d’accéder à un menu de réglages.

Cette liste de signaux peut être découpée en plusieurs sous-groupes : SD, HD, 3G, 6G, 12G, chacun correspondant à une évolution du standard SDI pour augmenter la résolution et/ou la fréquence d’image, comme suit :

1989 : SD-SDI 270 Mbps / définition standard (SD)

2000 : HD-SDI 1,5 Gbps / haute définition (HD)

2006 : 3G-SDI 3 Gbps / full HD à 50 im/s

2015 : 6G-SDI 6 Gbps / ultra haute définition (UHD) à 25 im/s

2015 : 12G-SDI 12 Gbps / UHD à 50 im/s

Regardons maintenant ce qui distingue tous ces signaux :

50 Hz vs 60 Hz

Depuis les débuts de la vidéo, le monde se divise en deux catégories : les pays au réseau électrique en 60 Hz qui utilisent le standard NTSC (États-Unis, Japon…) et ceux en 50 Hz qui utilisent le format PAL/SECAM (Europe…). Ceci explique la quantité de fréquences d’images possibles dans nos réglages. Pour faire simple, en Europe on trouve les fréquences d’image 50, 25, 24, et aux Etats-Unis 60, 59,94, 30, 29,97, 24, 23,98.