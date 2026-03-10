EP 5 : le HDBaseT

Dans l’épisode précédent, nous avons vu que les liaisons HDMI, bien que très performantes, ont des longueurs possibles de câble trop courtes pour de nombreuses installations. Pour pallier ce défaut, en 2010, un consortium (LG, Samsung, Sony Picture et Valens) va introduire une nouvelle technologie : le HDBaseT, capable de transporter du HDMI sur de longues distances et bien plus encore.

HDMI étendu, mais pas seulement…

Le HDBaseT (prononcer « HD-Base-T ») est basé sur une puce de Valens semiconductors, capable de regrouper cinq types de signaux en un seul flux, et par conséquent de simplifier drastiquement une installation audiovisuelle, en remplaçant un faisceau de câbles par un seul, avec les tous les avantages qui en découlent : poids du câblage, complexité, durée et coût d’installation. Cette technologie dite 5 Play consiste à regrouper les signaux suivants : 1. vidéo et audio (non compressé) ; 2. Ethernet (pour transporter des données IP) ; contrôle (RS-232, USB, IR…) ; 4. alimentation (jusqu’à 100 W) ;

USB. La distance de transmission dépendra du débit vidéo et du type de câble Ethernet (Cat5e, Cat6, Cat7…). Elle varie de 150 m (mode « long reach ») à 70 m pour les plus hauts débits. En outre, le HDBaseT permet le cascadage (daisy chain), pour distribuer une seule source sur plusieurs équipements récepteurs. Ce qui permet à un écran de servir de répéteur et d’étendre la distance de transmission. Par exemple lorsque trois écrans sont chaînés, le dernier peut se trouver à une distance de 300 m de la source. Enfin, la transmission est effectuée avec une latence inférieure à la microseconde, autrement dit : nulle.

Sa fonction d’extension du HDMI pourrait justifier à elle seule l’intérêt du HDBaseT, mais la simplification du câblage est aussi l’une des raisons de son utilisation (parmi d’autres).

Point à point et plug & play

Le câble utilisé par le HDBaseT est le fameux câble « réseau » ou « Ethernet » avec ses connecteurs RJ45. Il faut comprendre que ce câble sera utilisé seulement pour une liaison point à point entre deux équipements émetteur/récepteur HDBaseT, (c’est l’aspect plug & play). La technologie 5 Play permet pourtant de faire transiter des données IP, mais ces données sont intégrées au flux HDBaseT. Le HDBaseT n’est pas de la VoIP (vidéo sur IP) et par conséquent, il ne demande pas de compétences IT particulières ni de switches Ethernet comme pour les technologies NDI, SDVoE, ou ST2110 que nous verrons dans les prochains épisodes. D’ailleurs, notez que le HDBaseT ne passe pas à travers un switch Ethernet.