Jusqu’ici, nous nous étions penchés sur les liaisons « point à point » – SDI, HDMI, DisplayPort, HDBaseT – où un simple câble permet la transmission vidéo entre un émetteur et un récepteur. Mais dès les années 1990, une alternative émerge : l’utilisation des réseaux IP pour transporter des flux vidéo en temps réel. Parmi ces technologies, le NDI s’impose comme une référence dans l’univers proAV.

Naissance d’une idée

Née en 2010 chez Newtek, la technologie NDI (Network Interface Device) répondait à un besoin simple : sortir la vidéo du modèle de transmission point à point et la rendre disponible sur un réseau LAN, avec une latence suffisamment faible pour satisfaire les exigences des productions live en direct. Newtek, va pousser l’adoption du NDI en fournissant un SDK libre de droit, permettant aux fabricants de l’intégrer à leurs équipements (Newtek est connu pour ses outils de production comme le mélangeur vidéo Tricaster, et a été racheté en 2019 par le groupe Vizrt).

L’AVoIP : un changement de philosophie

Transmettre de la vidéo sur IP était déjà possible dans les années 1990 avec des protocoles comme RTP/RTCP, RTSP pour le streaming, H.320 pour la visioconférence, ou encore le JPEG over IP pour des caméras réseau. Cependant elles étaient trop limitées pour un usage pro AV, en termes de fiabilité, latence, qualité vidéo, Le premier standard pro fut le MPEG-2 TS over IP, qui reste utilisé pour la diffusion (box TV, satellite…), mais en production vidéo, il est aujourd’hui remplacé par les formats plus modernes de type NDI, SRT, ST-2110.

L’utilisation d’un réseau IP est un changement majeur par rapport aux liaisons point à point. D’abord compte tenu de sa flexibilité : un seul réseau peut transporter plusieurs flux dans toutes les directions sans multiplier les câbles. Ensuite, l’infrastructure s’appuie sur du matériel IT dit « COTS » (consumer off the shelf) : switches et câbles Ethernet faciles à trouver, bon marché et parfois déjà sur place. Les switches remplacent les matrices de routage SDI ou HDMI. Le réseau permet de transporter à peu près tout : vidéo, audio, métadonnées, contrôle de caméras robotisées (PTZ), alimentation (PoE)… Le câble Ethernet fonctionne en général jusqu’à 100 m et peut être prolongé par des switches.

Aussi la fibre optique est couramment utilisée en AVoIP pour atteindre le kilomètre. L’AVoIP permet également le multicast, pour envoyer une source sur plusieurs récepteurs simultanément.

Une configuration NDI pour un festival de musique : les équipements non-NDI (écran et caméras conventionnelles) sont accompagnés d’un convertisseur NDI. Le tout est connecté en réseau par le switch.

Comment ça marche ?

À l’instar du HDBaseT (lequel reste cependant une liaison point à point) le NDI permet de transmettre vidéo, audio, contrôle, métadonnées et alimentation sur un simple câble Ethernet (RJ45). Les équipements NDI peuvent être : une caméra certifiée NDI, un PC connecté au réseau ou encore tout équipement vidéo dont l’entrée ou la sortie sera convertie en NDI par un petit boîtier (Kiloview, Bolin, Vizrt…) Autre possibilité : des NDI apps (iOs et Android) vous permettent de streamer en NDI directement depuis votre smartphone. Par ailleurs, les logiciels de streaming comme OBS, Streamlabs et vMix lisent nativement le NDI.

D’autres solutions de visio comme Teams, Zoom ou Google Meet peuvent utiliser un flux NDI comme caméra virtuelle (installer les NDI tools). Le flux audio peut être traité comme une source distincte de la vidéo, permettant ainsi de switcher de caméra sans changer l’audio. Côté résolution et vitesse d’image, le NDI est agnostique : il transporte les résolutions standard broadcast (SD/HD/4K et au-delà) ainsi que les framerates courantes (25/30/50/60 fps) tant que le réseau et les appareils le supportent.