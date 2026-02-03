EP 4 : Le HDMI et ses concurrents

Dans l’épisode précédent, nous avons montré comment le SDI et ses évolutions répondent aux contraintes professionnelles depuis 1989. Apparu 13 ans plus tard, le HDMI avait pour objectif d’améliorer les liaisons ordinateur-écran. Cependant, grâce à ses évolutions régulières, il est devenu un standard ultra-performant et incontournable dans le milieu proAV, là où ses concurrents DisplayPort ou Thunderbolt sont plutôt orientées vers le monde du PC.

Origine du HDMI

Le HDMI est né en 2002 du besoin de remplacer les câbles analogiques – notamment le VGA – par une interface numérique capable de transporter à la fois la vidéo HD non compressée et plusieurs canaux audio. À l’époque, les écrans plats envahissaient le marché, notamment pour les ordinateurs, et le VGA analogique provoquait une dégradation du signal à cause des multiples conversions N/A et A/N. Si le HDMI est connoté grand public, il est aujourd’hui omniprésent dans le monde proAV et implémenté sur la plupart des équipements : vidéoprojecteurs, mediaplayers, écrans, caméras, mélangeurs vidéo…

Plus de six milliards d’appareils HDMI…

Le HDMI a été créé par Sony, Panasonic, Philips Silicon Image, Thomson et Toshiba. En 2011, l’association HDMI Forum est née pour développer les nouvelles spécifications du HDMI et pousser son adoption, notamment contre la compétition du Display Port et du Thunderbolt. Le HDMI Forum annonce sur son site « plus de six milliards d’appareils compatibles HDMI vendus dans le monde depuis 2003 ».

L’état de l’art

En juin 2025 a été annoncée la sortie du HDMI 2.2. Avec sa bande passante phénoménale de 96 Gbits/s (à comparer au 12G-SDI à 12 Gbits/s), il permet le transport d’images 16 K à 60 im/s. Imaginez-vous qu’une image 16 K est l’équivalent de 64 images HD ! On pourra également se contenter du 8 K à 60 im/s pour l’évènementiel ou du 4 K à 480 im/s (les gamers apprécieront). Parmi les multiples améliorations : la technologie LIP perfectionne la synchro Vidéo/audio, le QMS (Quick Media Switching) élimine la latence quand une source change de fréquence d’image, le HDMI Cable Power permet d’alimenter un appareil par le câble HDMI jusqu’à 300 mA en 5 V. L’eARC (audio return amélioré) supporte les formats Dolby Atmos ou DTS:X en allouant 37 Mbits/s pour l’audio.