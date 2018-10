Tectonic Audio Labs

Lors d’une présentation parisienne, Jean-Christophe Utz de TSC audio en a fait la démonstration devant un auditoire de professionnels étonnés des performances du produit. Ici, pas de haut-parleur traditionnel mais une ou deux plaques (pour le plus gros modèle) de 5 mm d’épaisseur prises en sandwich entre deux films en fibre de carbone. Derrière cette plaque dont la surface équivaut à celle de trois haut-parleurs de 12’’, quatre exciteurs font onduler la plaque qui diffuse le son à la

manière d’un spray avec une dispersion de 165° par 165°.

UN HAUT-PARLEUR AU COMPORTEMENT INÉDIT

L’énergie très diffuse du DML n’a rien à voir avec le front d’onde directionnel des haut-parleurs conventionnels et leur mouvement en piston. Plusieurs avantages pratiques en découlent : les réflexions du son sur les murs de la salle sont très faibles, facilitant grandement la sonorisation de lieux acoustiquement

difficiles tels que les églises, les salles de conférence ou certains plateaux télé où les choix de décoration priment sur la qualité acoustique. Selon l’importateur, dans une acoustique à la réverbération très longue (plus de cinq secondes) telle que celle d’une cathédrale, le DML ne peut toutefois accomplir de miracle ! Avec ce transducteur particulier, au lieu d’avoir une onde sonore qui rebondit sur un mur en écho ou qui se convertit en sensation de réverbération quand plusieurs surfaces sont sollicitées, l’onde diffuse se transforme en réflexion tout aussi diffuse, sans corrélation avec la source sonore et non destructive. Ceci explique la tolérance du système face à des acoustiques peu ou mal traitées.