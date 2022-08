Televic Confidea WAP G4, sans Dante mais disponible Le point d’accès WAP G4, sans Dante, est conçu pour le poste de conférence Confidea FLEX G4. Les plaques de montage incluses permettent une variété d’installations, même dans des espaces de réunion temporaires. Pour une discrétion absolue, un couvercle peut être fourni avec le point d’accès et être peint de sorte qu’il se fonde dans le décor de la salle de réunion.Le point d’accès dispose d’une multitude d’options de connectivité. L’alimentation du dispositif peut se faire via un commutateur PoE+ standard ou un injecteur de courant. Une interface analogique est disponible pour connecter des systèmes de présentation, des équipements audio de salle ou des plateformes de réunion hybrides comme Zoom, Teams, etc. ■