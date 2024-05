TSE a investi l’église Saint-Etienne de Mulhouse pour le premier spectacle vivant immersif de cette envergure en Alsace. Le prestataire a mobilisé de son parc dix VP Laser 20 000 lm Epson EB-PU2220B, douze VP Laser 10 000 lm Optoma ZU1050, un VP8500 lm Panasonic PT-DZ870 et quatre Modulo PI Player Pro six sorties. Pour la diffusion : deux systèmes Syva, huit L-Acoustics X8, huit L-Acoustics 5XT et deux L-Acoustics SB18. Rayon lumière : cent-vingt PAR LED Cameo Zenith P130, vingt-quatre Cameo Zenith W600, douze découpes Chauvet Ovation REVE-E-3 IP, dix-huit Starway Aperta, douze Starway Servo Color 4, dix lyres Starway Lusso notamment. Les 50 représentations de « Terra Alsatia », conçu par Damien Fontaine, ont réuni 24 000 spectateurs.