Le Lantern est le bar rooftop de l’hôtel Fullerton Bay de Singapour. En partie en plein air, la terrasse accueille les clients pour déguster des plats et cocktails et profiter des sets de DJs. Pour une mise à niveau audio, l’équipe de Yamaha Music Singapour a proposé un système Nexo composé d’enceintes de la gamme ePS Outdoor certifiée EN54, avec des unités compactes de la série ID assurant le renfort sonore dans les zones assises. « Dans les établissements hôteliers haut de gamme, le son n’est pas seulement un fond, il définit l’atmosphère, explique Joseph Edward. Cette installation montre qu’une bonne combinaison de technologie et de design peut améliorer la perception et l’expérience des clients. »