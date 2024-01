Terry Di Isernia prend les rênes de la marque Avolites en France

Robe Lighting France, après avoir acquis la marque Avolites en novembre 2023, confirme aujourd’hui la nomination de Terry Di Isernia en tant que Responsable de marché Avolites.

Terry Di Isernia, déjà Responsable Régional Grand Sud & Afrique du Nord au sein de Robe Lighting France, prend ainsi les rênes de cette nouvelle fonction avec enthousiasme.

Terry Di Isernia précise : « C’est avec joie que je rejoins les équipes AVOLITES pour donner le coup d’envoi de la marque en France. J’ai débuté dans le métier comme pupitreur, c’est un véritable retour aux sources ! Ce virage dans l’univers de la console est très enthousiasmant. J’ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure au plus près du terrain, et toujours au cœur de la famille ROBE. »

Bruno Garros, directeur général de Robe Lighting France, témoigne de sa confiance en Terry et conclut : « Son parcours et son évolution professionnelle démontrent que Terry possède toutes les compétences techniques et commerciales pour réussir à ce nouveau poste ! Sa compréhension du marché, sa proximité avec les utilisateurs et les équipes AVO au Royaume-Uni, j’en suis certain, vont permettre à la marque Avolites de devenir un acteur important sur le marché des consoles et des média serveurs dans les années à venir. »