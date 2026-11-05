La nouvelle série C abordable

Pour attaquer le marché toujours grandissant des home-studios et des créateurs de contenus audiovisuels, AKG, marque autrichienne historique créée en 1947, lance une série de micros d’entrée de gamme. Constituée des C104, C114 et C151 dont les noms évoquent les glorieuses références C414 et C451, cette gamme a-t-elle des atouts à faire valoir face à la concurrence acharnée de marques plus récentes ?

Depuis 1993, AKG fait partie du groupe américain Harman International, lui-même désormais sous la coupe du géant coréen de l’électronique grand public Samsung.

Après la fermeture du siège historique de Vienne en 2016, les nouveautés se sont faites plus rares, le catalogue reposant notamment sur les versions récentes des classiques C414, C451 et C12 à lampe. Certes on a vu apparaître les C214 et 314, déclinaisons plus accessibles du 414, mais pas de véritables créations pour l’univers studio.

Découvrir une vraie nouveauté en entrée de gamme reflète l’évolution du marché de l’audio qui ne s’adresse plus seulement aux pros mais aussi en masse aux musiciens amateurs ou à la foule de « créateurs de contenu » sur Internet. Le public ciblé n’étant pas censé avoir de sérieuses connaissances techniques, ces produits se doivent d’être faciles à mettre en œuvre. Et c’est le cas, sachant que sur chaque emballage (de jolies boîtes blanches en carton sans présence de plastique), la nécessité d’activer l’alimentation fantôme 48 V est bien indiquée ! Les instructions basiques apparaissent en cinq langues dont le chinois et le japonais et aussi via des schémas simples comme ceux pour l’assemblage de meubles en kit.

On a vraiment affaire à des outils se voulant accessibles à une large clientèle mondiale.

Un trio bien pensé

Passons en revue la gamme C100 par ordre numérique croissant !

Le C104 ouvre la gamme avec un « classique » modèle à condensateur électret uniquement cardioïde qui partage le même corps que le C114. Le design évoquant le C414 sans strictement le copier est joliment épuré. Il a d’ailleurs reçu le prix «IFdesign award » 2026 et cette apparence élégante sera appréciée en captation vidéo.

Comme pour ses deux frères, AKG annonce une bande passante de 20 Hz à 20 kHz sans précision de tolérance. La sensibilité des C104 et C114 est strictement identique. Ce qui les différencie, c’est le niveau de bruit propre (14 dB(A) pour le C104 et 12 dB(A) pour le C114). Il est d’ailleurs intéressant de noter les progrès spectaculaires en la matière en quelques décennies. En dépit du prix très accessible de ces modèles, on égale le bruit de fond d’un Neumann U87Ai, 12 dB(A) en directivité cardioïde !

De même, le niveau maximum SPL est impressionnant avec des valeurs de 143 dB SPL pour 0,5 % de distorsion harmonique pour le C104 et même 145 dB SPL pour le C114 !

Là encore, des micros légendaires commercialisés à plusieurs milliers d’euros n’affichent pas de telles valeurs… Ce qui montre l’évolution positive des technologies de microphones qui permettent d’atteindre des performances impressionnantes à prix modique.