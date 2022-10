ALCONS QRP20

Avec leur poids plume de 12 kg et leur aspect menu (15 cm x 15 cm pour une hauteur de 74 cm), les QRP sont pensées pour une intégration discrète. Leur architecture favorise l’intelligibilité en environnement acoustique difficile. La gamme Q contient également les QR24, colonnes large bande en ligne-source équipées de deux rubans et de boomers de 6,5″ ; les QM24 qui contiennent uniquement les mêmes boomers pour constituer des renforts de bas-médium ;

et le sub QB242 en 2×12″, également testé ici.

UTILISATION

Alcons propose ses propres amplis quatre canaux en classe D, les Sentinel3 et Sentinel10. Ils embarquent entre autres une compensation automatique de perte au câble, un contrôle du taux de distorsion, des filtrages FIR et des entrées numériques en AES3 jusqu’à 192kHz. D’un usage très facile par le panneau tactile avant, ils sont également contrôlables en réseau à distance via le logiciel ALControl.

Les QRP20 sont équipées de points de fixation M10 sur les dessus et dessous, ce dernier servant notamment au vissage d’une embase de pied droite. Sur l’arrière, on trouve des fixations M6 qui autorisent le vissage de rotules universelles, ainsi que l’insertion de deux accessoires propriétaires : une lyre murale pivotable en azimuth et une embase de pied inclinable en site. Il est possible de solidariser les subs QB242 les uns sur les autres pour gagner en hauteur, avec un dispositif rapide ou avec des vis.